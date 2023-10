Comparte

Esta semana se abrió un nuevo capítulo sobre la polémica de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz.

Todo esto, porque en el panel de Zona de Estrellas hablaron sobre una supuesta infidelidad del futbolista a Maite Orsini y Daniela aprovechó de tratarla de “cornuda”, lo que que no le habría gustado a su exesposo.

Por ello, él utilizó sus redes sociales para contestar a las declaraciones de Aránguiz y también pedirle que dejara de hablar de sus temas, puesto que atacaba a Orsini que no era del mundo de la farándula.

Frente a ello, la panelista no se quedó callada y le contestó con todo al Mago y dijo lo siguiente:

“Me da mucha risa que diga, que escribiera, ‘mundo de chismes a gente que no pertenece’. Recuerda que estás hablando de una mujer que subió a un sexto piso, para ir a buscar a un mino que estaba en la tele, junto con dos amigas ¿de qué estamos hablando? Y se la llevaron presa por eso”.

Asimismo, agregó “estamos hablando de una mujer que bailaba el caño en la discoteca, ¿de qué estás hablando que no es de este mundo? Por lo menos a mí me pagan, este es mi trabajo por hablar, no como tú que escribes gratis”.

Luego, sostuvo que ella cree que ese comunicado ni siquiera lo escribió él “me quemo a lo bonzo que Jorge no escribió ese comunicado”.

“No me busques más, porque si yo hablo y me contestan, yo voy a contar cosas, como por ejemplo qué estabas haciendo cuando estabas detenido y la Maite te salvó”, añadió.

Por último, expuso que Jorge la ensucia y que la habría contactado, pero que después se arrepintió y le dijo que ese mensaje no era para ella.