Vale Ortega es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que con el fin de interactuar la comunicadora le contestó una consulta a una cibernauta sobre la crianza de sus hijos.

Recordemos que Ortega tiene dos pupilos, Oliver de solo dos años y Sienna de 10 meses.

“¿Qué piensas de aquellas personas que te critican porque les hablas en inglés a tus hijos?”, le preguntaron en Instagram.

Frente a ello, la periodista decidió contestar con todo y explicar su punto de vista “no me puede importar menos, es mi casa, los niños están aprendiendo…”

Tras ello, agregó “si comentan, bueno comentan, pero a mí no me afecta, porque es mi entorno, es mi familia. sii tú quieres enseñarle a tus hijos, no sé, alemán, es tu casa, es cosa tuya. Para nosotros es importante”.

Finalmente, aprovechó el espacio para demostrar lo orgullosa que está de sus hijos y destacó que el más grande es “impresionante”, puesto que es un caballero.