«Obviamente me quiero quedar». Estas fueron parte de las palabras que entregó, Azzartt Maveth – conocida como «La Tía de la Micro», previo a su salida de Tierra Brava.

En el segundo duelo de eliminación, se enfrentó a Simón de la Costa, en una dura competencia que tenía elementos como agilidad y resistencia.

Así, en los primeros segundos, Azzartt tomó la delantera. Sin embargo, la parte en que debían cruzar unas cuerdas le jugó una mala pasada y Simón mantuvo la delantera durante prácticamente toda la competencia.

Finalmente, «La Tía de la Micro» se convirtió en la segunda eliminada del reality de Canal 13.

“Me siento triste y un poco decepcionada, porque esperaba entregar un poco más. Pero me voy con mucho amor y me quedó pendiente no ser tan cerrada y abrirme un poco más con las personas que sí tenían intención de conocerme (…) Me encantaría volver y dejar la embarrada”, aseguró.