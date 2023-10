Comparte

«¿Hay amor?». Esta fue el título del «cara a cara» que preparó Gran Hermano frente a la cercana relación que mantienen Raimundo y Alessia, y que se vio quebrada durante los últimos días por la decisión de Alessia de dar su voto para el reingreso de Lucas.

La primera pregunta fue para Alessia, donde se le consultó si se animaría a dar un paso más allá en el vínculo con Rai.

«Depende. Creo que sí tengo la intención (…) Pero creo que esto no es un trabajo solo mío«, dijo la joven.

«Es un trabajo de dos personas. Hay decisiones que ayudan a que las cosas funcionen bien y algunas que ayudan que no funcionen (…) Y a pesar de que tengo toda la intención de que estemos bien, sé mi valor y no voy a estar persiguiéndote si es que tú tienes esa actitud«, añadió.

La respuesta de Rai fue clara: «no guardo rencor».

«Si las cosas se explican de adentro, obvio que lo puedo entender y avanzar», sumó.

«Te hubiera asegurado»

Tras ello, la pregunta para Raimundo fue: «¿Qué te generó que Alessia no te haya elegido para reingresar? ¿Crees que le gustas pero no se anima a demostrarlo?».

«Como no me aseguraste mi entrada, dije como ‘probablemente lo que yo estuve sintiendo en ese minuto, no lo sintió ella al igual que yo’, porque si yo me hubiera visto en un papel, si tuviera que haber elegido, tú estabas ahí y te hubiera asegurado».

