Este fin de semana, Titi Ahubert participó en la Divina Comida y habló sobre diferentes episodios de su vida.

En la instancia, sus compañeros le preguntaron sobre la polémica que le dio vida al mundo de la farándula, en la cual se vio envuelta con Daniella Campos.

Todo esto, cuando las modelos se agarraron de las mechas en 1999 en la discoteca Skuba por Iván Zamorano.

“Me acuerdo que tú en algún minuto significaste o representante como la inauguración o el comienzo de la farándula pura chilena”, le dijo Julián Elfenbein.

Tras ello, Renata Bravo le preguntó si todo eso fue real, a lo que ella contestó “efectivamente pasó”.

“Yo invité a Iván a comer comida árabe a mi casa, porque éramos amigos, y no lo invité a él solo, invité a más gente y al final terminamos en la Skuba porque a él lo llamó un amigo”, comenzó diciendo.

“Nunca la había visto en mi vida”, comentó sobre Daniella.

Luego, expuso que después de ese conflicto se fue llorando a su casa y le contó todo a su madre.

“Le dije ‘está cuestión no había pasado… mamita, me pasó esto, qué vergüenza’ y lloraba. En la tarde yo seguía llorando”, agregó.

Asimismo, añadió “al día siguiente era mi cara en todas las portadas porque yo trabajaba en Mekano, era modelo”.

Por último, abordó las consecuencias que le trajo este conflicto en su carrera como modelo, puesto que la dejaron de llamar de algunos trabajos.

“Yo fui modelo siempre, yo hacía comerciales, fui rostro durante 7 u 8 años de vida, deje de tener trabajo”, sostuvo.

“Por esto, porque me hice famosa, me hice conocida y me cagó la pega. Me fui a vivir a Buenos Aires, por eso”, cerró Ahubert.