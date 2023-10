Comparte

Mañana, en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla” por Canal 13, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot reunirán a tres recordados rostros de televisión, todos ellos ex animadores del programa “Extra Jóvenes”: Kathy Salosny, Marcelo Comparini y Claudia Conserva.

Según recordará Salosny, el programa juvenil partió como una sección del programa “Extra Mujeres” de Gabriela Velasco. “Hacíamos media hora de programa y fue un éxito. Estuve seis años animándolo en vivo, y al final llegó Felipe, que estuvo un año no más en el programa”, recordó sobre Camiroaga, quien era asistente de dirección y empezó a aparecer en pantalla de a poco, impulsado por Comparini.

Recordando su salida del espacio, Kathy revelará que fue precisamente por el “Halcón”. “Yo estaba enganchada con Felipe, y Felipe no tanto. Entonces fue una cosa como de despecho, por eso me fui, no fue por plata”, desclasificará.

Los otros ‘acercamientos’ de Kathy Salosny

Por otro lado, luego Salosny señalará que le han gustado muchos famosos. Entre ellos, Luis Miguel, con quien tuvo incluso un acercamiento. “Me invitó a salir y le dije que no porque me dio miedo, fue de puro nervio”, recordará, agregando que fue por un backstage que hizo cuando trabajaba en TVN.

“Él estaba en esa época de bronceado naranjo, que le manchaba la camisa. Pensé que jamás me iba a pescar, lo veo con sus guardaespaldas, lo llamo, me mira, sale y se me viene encima. Le hice una entrevista estúpida también, porque estaba embobada, y cuando termina me invita a salir, a comer en el Sheraton. Y de estúpida le digo ‘Tengo que trabajar, tengo que editar la nota, no puedo’”, rememorará en el programa del prime de los sábados del 13.