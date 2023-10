Comparte

Hace unos días Arturo Longton fue confirmado para el reality ‘Tierra Brava’ de Canal 13. Sin embargo, su ingreso aún no se ha visto en la transmisión, la cual va retrasada un par de semanas.

Sin embargo, ahora se filtró una pelea que habría tenido el exchico reality con el trasandino Luis Mateucci.

La información fue revelada por Daniel Fuenzalida en un capítulo de «Me Late Digital», donde aseguraron que incluso debió intervenir la producción en este altercado.

En esta línea, Fuenzalida señaló que contactó a Matías Vega, que se encuentra trabajando en Canal 13, sobre esta pelea.

¿Cómo fue la pelea entre ambos?

«Yo le pregunto acerca de un rumor que me llegó a mí, que al ingresar Arturo Longton se habría dado todo lo que son trompazos con Luis Mateucci, es decir, se agarraron a golpes, a combos», inició señalando el también locutor radial.

Tras esto, señaló que su compañero le contó que «parte de la producción tuvo que separarlos y que están no suspendidos, pero con multas, porque en un reality te dan multas monetarias».

«No sé si saldrá al aire, pero no, no están suspendidos y se les había llamado a producción. Pero Arturo Longton creo que llevaba un par de horas o un día y se agarra a golpes inmediatamente con Mateucci (…) Hay un castigo monetario para ellos, se les descuenta según lo que se les paga semanalmente», finalizó el conductor.

Aquí puedes revisar el capítulo: