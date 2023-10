Comparte

No es una novedad que algún rostro famoso denuncie que suplantaron su identidad a través de las redes sociales.

Y en esta oportunidad fue el comunicador Michael Roldán quien utilizó su cuenta de Instagram para denunciar este hecho, señalando que le robaron su identidad en una aplicación de citas.

«Ojo a quienes usen la app Bumble, no soy Alex, no tengo 41 años, mido más que 1.77, no tomo café, sí tomo solo y jamás escribiría una descripción así«, inició comentando, mientras se veía un pantallazo de su supuesto perfil en la app.

Luego continuó, dejando en claro que se lo tomó con humor. «Mini halagado porque Alex cree que con mi imagen puede conquistar a alguien«.

Los consejos de Michael Roldán

Sin embargo, luego entregó algunos consejos para que las personas no caigan en estas situaciones de engaño en las apps de citas.

«Como consejo, siempre pasen de la app al Instagram, y después al Whatsapp, y las juntas en un lugar neutro, y que les dé confianza. Y que alguien siempre sepa dónde y con quién estarán», sumó.

Aquí puedes ver la denuncia que realizó: