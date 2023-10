Comparte

Luego de 7 años, las archirrivales de “¿Volverías con tu ex?”, Aylén Milla y Gala Caldirola, se volvieron a encontrar.

Esto, porque ambas participaron en el programa «Va de mí” de MTMAD y hablaron sobre su pasado.

Recordemos que, cuando las chicas realities coincidieron en el encierro se llevaban muy mal y de hecho se podría decir que la villana era Aylén Milla.

En ese sentido, Aylén aprovechó el espacio para disculparse con la española “quiero decirte que entiendo que todo lo que pasó en aquel momento, si tú te sentías mal, no era algo que iba dentro de tu control. Tus emociones eran súper válidas, independiente de todo”.

¿Todo fue culpa de la producción?

Tras ello, la influencer expuso que la producción le impuso que hiciera un papel de mala, ya que su versión “bonita” no les servía para ese programa.

“Yo creo que las dos lo pasamos pésimo, horrible, cada una a su manera. Tuve una forma de actuar que no era mi esencia. Estaba pedida por producción, de que no querían a la Aylén buena. No sé si lo sabías”, detalló.

“Fue un condicionante para poder entrar al reality. Me dijeron: ‘La Aylén bonita no me sirve’”, añadió.

En la misma línea, la argentina insistió en su arrepentimiento “me sentí mal con el tiempo. Haya sido pedido o no, sé que pudo haber generado algo feo en ti, y por eso te ofrezco disculpas nuevamente”.

Finalmente, la española reveló que ella no sentía ningún rencor “tengo muy poca memoria para las cosas negativas. Que me pidas perdón significa mucho para mí”.