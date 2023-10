Comparte

El pasado miércoles, en el reality de ‘Tierra Brava’ de Canal 13, Pamela Díaz rompió el silencio y habló por primera vez de su ruptura con Jean Philippe Cretton.

Su confesión se dio en medio de una conversación con Max Cabezón, en donde la comunicadora detalló su romance con el periodista de CHV.

«Yo siempre he dicho que creo que es una de mis parejas más importantes que he tenido«, inició señalando Díaz.

Luego continuó: «Yo siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera».

«Nosotros dos funcionábamos increíble, pero con más gente… A mí me gusta mucho el hue***, la fiesta, y él no es así«, distinguió.

El quiebre de Díaz y Cretton

Respecto al quiebre que hubo con el comunicador, Díaz señaló que se dio tras el video filtrado de Jean Philippe con otra mujer en una fiesta.

«Nosotros terminamos como 4 o 5 días, y yo le dije que el día en que lo viera con una mina hue***, para mí ya nunca más«, explicó.

En la misma línea, precisó: «Ese día cag*** todo (…) Cuando lo supe lloré más que la chu***, me dio hasta taquicardia, después me duché y se me pasó«.

Finalmente, tras ser consultada respecto a una reconciliación con el periodista, Díaz no cerró del todo las puertas.

«Es primera vez que digo ‘no sé’, porque nos llevamos muy bien, y en tres años y medio nunca nos aburrimos«, finalizó.