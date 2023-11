Comparte

Eduardo Fuentes utilizó sus redes sociales para advertir de una estafa que se realiza a través de falsas páginas webs que se hacen pasar por reconocidos sitios de noticias. En esta ocasión mostró una ‘entrevista’ en donde supuestamente habría criticado a Millaray Viera, pero todo ello era falso. “Por favor, no caigan en esos embustes”, pidió.

El periodista subió un video a su Instagram para explicar la situación. “Cada cierto tiempo comienzan a aparecer publicaciones falsas, donde imitan a sitios web que son conocidos, donde comentan supuestas entrevistas. Todo para llevar a un engaño y estafarte”, comenzó.

“Ahora salió esta ‘entrevista’, donde supuestamente yo cuestiono a Millaray Viera por la forma que tendría ella de vivir y, al final para que, supuestamente entremos a esa cuenta que produce ‘milagros’”, agregó.

Allí advirtió inmediatamente: “todo eso es falso. Siempre van saliendo con diversos artistas, son cosas falsas. Por favor, no crean, no caigan en esos embustes”.

“No hay como detener esto, lamentablemente”, reflexionó.

“Imitan páginas web de sitios serios, de sitios conocidos. Son estafadores y sinvergüenzas a nivel internacional y gente sigue cayendo, pero no queda otra que seguir tener que salir acá a denunciarlo por enésima vez”, explicó el profesional de las comunicaciones.

“Usted no caiga, no sea longi”, pidió el animador.

Junto con el video, dejó un mensaje cuestionando el que no existan mecanismos para detener esa clase de engaños.

“¿Acá se engaña libremente y no se puede hacer nada? Increíble como proliferan estos bulos y no se le pueda ni siquiera bajar. Solo nos queda advertir una y mil veces para no caer. Te quieren robar tu dinero. Cuídate. No creas”, señaló.