Gala Caldirola entregó detalles sobre la crianza de Elif, hija de la modelo con el futbolista Mauricio Isla y del rol que cumple el ex seleccionado nacional en los cuidados.

“Al principio fue un shock, porque te cambia muchísimo la vida. Sabes todo lo que vas a tener que postergar”, comentó en su programa “Va de mí” en el canal web MTMAD, de España.

La modelo señaló que “fue una sorpresa mi embarazo. No lo estábamos buscando, nosotros llevábamos un año de relación, pero se dio así y bueno, como había mucho amor entre nosotros, tomamos la decisión de seguir adelante. No me arrepiento para nada. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, agregó.

Respecto al rol de Isla, señaló que “tengo la suerte de que él también es un muy buen papá”.

Agregó que la relación que mantienen va más allá de la cordialidad y que formaron una familia que se trata con mucho amor, pese al término del lazo amoroso que tuvieron.

“Intentamos llevarnos bien, nos tenemos mucho respeto y cariño. Lo voy a querer y respetar siempre, porque creo que es lo más sano, y porque es la energía que mi hija reciba”, señaló.