Francisca García Huidobro entregó detalles desconocidos sobre su vida amorosa. La comunicadora se sinceró en conversación con Me Late de Zona Latina.

«Uno ha tenido triunfos, uno ha tenido fracasos. Apostado y ganado, he apostado y perdido, pero en un gran resumen, yo creo que he tenido harta suerte«, partió comentando la «dama de hierro» de la farándula.

Posteriormente, la comunicadora reconoció: «He sido una mujer muy amada, he amado mucho, y he sido víctima de infidelidad y he cometido infidelidad. Me quedo con las parejas que tuve hace muchos años, con las que todavía mantengo una relación, a las que todavía me interesa saber cómo están, a las que les tengo mucho cariño».

«Salvo excepciones, yo me llevo muy bien con mis exparejas, siento mucho el respeto de ellos hacia mí, el cariño y la preocupación. Entonces, de qué me podría quejar, de algunos cuernos que me pusieron alguna vez, esto ya está», cerró Francisca.

