Un triste momento se registró la noche de este domingo en Gran Hermano, cuando Scarlette Gálvez reveló entre lágrimas el dolor que siente por su amor no correspondido por Hans Valdés

La joven influencer conversaba con Viviana, a quien le dijo: «Ojalá se fuera para no verlo más, y ojalá siga el amor entre Jorge y Skarleth».

Posteriormente, mientras comenzaban las lágrimas, Eskarcita señaló: «Lo abrazo, pero él no me abraza. No sabe nada de nada… ojalá me quisiera. Es que me da pena y sobre todo viéndolo acá adentro todos los perros días. Cómo no le dan ganas de abrazar o regalonear con alguien».

Mientras era consolada por su compañera, la joven manifestó: «Me da pena no tener ese cariño que quiero (…) Yo no le gusto y eso me da lata, y digo ¿por qué?, quizás su ex era más calladita… ¿no mereceré cariño?«.

«Yo quiero estar con él. Ojalá te estuviera hueveando, pero lo pienso todos los días (…) dan ganas de ese cariño, que te den flores, que te pongan un anillo y te digan te amo, y ahora se puede ir y nunca va a ser acá adentro, ni siquiera cuando más lo necesité», cerró la jugadora, entre lágrimas.

Revisa el momento: