Yamila Reyna y Diego ‘Mono’ Sánchez estuvieron a punto de casarse; sin embargo, la relación terminó abruptamente luego que se filtraran mensajes del arquero de Coquimbo Unido con otra famosa. Y, tras el quiebre, la animadora tuvo que deshacerse del anillo de compromiso, pero lo hizo sacando provecho de la situación.

La actriz argentina participó en el último capítulo de El Purgatorio, en donde contó que la separación con el futbolista “fue uno de los dolores más grandes de mi vida, porque es el hombre que más he amado y fue mi mayor desilusión”.

Posteriormente, en Hoy se Habla, su propio espacio de TVN, la trasandina confidenció cómo se vengó del ‘Mono’: vendió el anillo de compromiso que le regaló el guardameta y donó el dinero a una fundación que se dedica al rescate de perritos.

“Yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo, mi anillo de compromiso lo vendí, no me iba a quedar con esa plata, no la quería y le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany y doné millones, pero lo que le saqué, de algo sirvió”, detalló Yamila.