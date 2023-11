Comparte

Como era de esperarse, la Teletón terminó con varias polémicas y una de ellas tiene relación directa con Julián Elfenbein.

Todo esto, porque surgieron varios rumores respecto a la ausencia del animador en la cruzada de 27 horas de amor.

Si bien en Zona de Estrellas Hugo Valencia aseguró que se habría bajado porque tanto Chilevisión y él se habrían sentido perjudicados, desde Teletón entregaron una versión diferente.

Según la información recopilada por Página 7 con Teletón, Julián se habría bajado del evento por complicaciones de salud.

“Julián Elfenbein se excusó con nosotros por, finalmente, no poder estar el día del evento debido a que no se sentía bien”, comentaron.

Tras ello, recalcaron que de todas formas el animador estuvo presente en algunas actividades.

“Por supuesto, lamentamos tanto como él que no pudiera estar. Sin embargo, esto no significa que no estuviera ni que se haya restado de nuestra campaña. Julián estuvo presente en un sinnúmero de actividades”, cerraron.