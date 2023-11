Comparte

Raquel Argandoña y Patricia Maldonado fueron invitadas al programa de CHV «Podemos Hablar», capítulo que se emitirá este viernes, donde repasaron diversos temas.

Uno de los tópicos que repasarán en el espacio, será la polémica que hubo hace un tiempo, que involucraba a Félix Ureta, donde algunos medios señalaban que Ureta se pasó de copas y humilló públicamente a la animadora de TV+.

«El tipo se curó y dejó la cagá, la trató mal delante de todos los presentes y se fueron peleados«, fue parte de lo que se especuló en la oportunidad.

¿Qué dijo Paty Maldonado y Raquel Argandoña?

Bajo este sentido, las amigas repasaron la polémica, negando todos los hechos: «Yo creo que era otro cumpleaños, fueron a otro cumpleaños. A mí me pilla por sorpresa en la mañana, alguien me llama y me dice “¿qué pasó en tu cumpleaños?”. O sea, ahí se arma una discusión y hubiera terminado muy mal, porque yo no permito que en mi casa se me falte el respeto«, manifestó en primera instancia Paty.

El barman del programa, Jaime, planteó que posiblemente ambas estarían coludidas. «¿No será que ustedes le están bajando el perfil a esta situación?».

La pregunta no fue bien recibida por la mujer de pelo morado, quien replicó: «Usted no nos conoce mi amor. ¿Vo’ estay weón o te fumaste qué? Te estoy diciendo que no. Te voy a decir algo, te lo juro por mis padres que están muertos, te lo juro por mis nietos a quienes amo por sobre todas las cosas de la vida, por mis hijos a quienes idolatro, que eso jamás ocurrió«.

La explicación de Raquel Argandoña

Luego llegó el turno de Argandoña, quien expresó: «O sea, a ver, dime ¿tú crees que con la personalidad que tengo voy a permitir que me levanten la voz? O sea, ni siquiera en un lugar público. Segundo, yo no voy a exponer mi relación más, que ya lo dije una vez acá, porque yo sé que estoy viviendo un momento súper bueno«.

Por último, arremetió contra los periodistas que abordaron la polémica: «Yo creo que en eso, ciertos periodistas, entre comillas, me descalifican 100%, especialmente uno ¿Él cree que a mí me hace daño? A mí no me hace daño, porque yo, entre más mal hable de mí, más plata gano y es verdad, porque así es como nos contratan a nosotras dos ¡muchísimas gracias! Porque el 13 todavía está juntando las monedas para podernos llevar«.