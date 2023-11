«Yo soy un castillo imperfecto, no necesito más fundamentos que mi voz». De esta manera, y con su éxito «Lucha en Equilibrio», Denise Rosenthal inició su presentación en la ceremonia de inauguración de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

El show tuvo una duración de alrededor de 8 minutos, donde entonó cuatro canciones que forman parte de su repertorio tanto actual como de álbumes anteriores.

La presentación se llenó de comentarios positivos, donde en plataformas como X (anterior Twitter) aplaudieron su participación en el inicio de la instancia deportiva.

Denise Rosenthal te puede gustar o no en estilo, pero no se le puede negar lo talentosa.



Debo decir que la he visto en vivo junto a otros en un festival, y en un concierto propio sola, y la mina podría chantarse 3 horas a cantar y bailar impeque sobre el escenario sin problema.