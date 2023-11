Comparte

Aylén Milla es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la chica reality aprovechó su Instagram para contar que tuvo un accidente automovilístico.

Tras ello, recalcó que el culpable de todo fue el otro conductor “el cruzo en rojo y yo en verde”.

“Les cuento que hoy tenía mucho trabajo por hacer, iba a trabajar yendo a buscar al fotógrafo, mi amigo, y cruzo en verde el semáforo en auto y me chocan, así despiadadamente”, detalló.

Asimismo, agregó “gracias a Dios lo vi y tuve el reflejo de frenar y me agarró la punta, porque si no, yo creo que me hacía dar un trompo, terrible”.

En la misma línea, expuso que cuando el otro chófer se bajó pensó que ella lo iba a encarar, pero ella decidió no alterarse, ya que afortunadamente ambos quedaron ilesos.

“El tipo se baja con miedo de que yo lo putee y le digo como ‘todo bien’ y me dice: ‘¿Cómo? ¿No estás enojada?’, y le digo que son cosas que pasan, estamos a salvo y eso es lo importante”, añadió.

Finalmente, mencionó que la gente estaba muy alterada, puesto que mientras ellos estaban viendo en las condiciones que habían quedado sus autos, los demás tocaban la bocina.

“La gente está muy loca, muy alterada”, cerró.