Recientemente, Daniel Alcaíno participó como invitado en el programa “Síganme Los Buenos” de Julio César Rodríguez y habló sobre varios temas.

En ese sentido, el animador aprovechó la instancia para preguntarle al humorista si estaría dispuesto a participar en el Festival de Viña.

Recordemos que, el año pasado el actor se bajó de show de la Quinta Vergara luego de que Maná, quienes se presentaban el mismo día que él, cancelaran su presentación.

En tanto, Julio le consultó de forma hipotética en qué día le gustaría presentarse este año y dijo “voy con maná de nuevo, a morir”.

“Si te llaman hoy y te ofrecen ir el día de Maná ¿lo cierras?”, insistió el conductor.

“No soy rencoroso. No soy una persona rencorosa (…) tendríamos que conversarlo con Jorge, somos dos que tenemos que tomar la decisión”, respondió.

Finalmente, Alcaíno recalcó que no se cierra a la posibilidad de presentarse en el certamen internacional “trabajo es trabajo. Me gusta ese vértigo, hay noches buenas y noches malas y seguimos. Uno se va recuperando nomás. Me gustan los desafíos, la adrenalina…”.