Raimundo Cerda no se rendiría en su intento de relación con Alessia Traverso, a pesar de que hace unas semanas se destapó que el rubio le fue infiel a la joven, nada más que con la influencer Cass Zamorano.

Ahora, en el podcast de Eva Gómez, «El Podcast de Eva«, Cerca repasó su situación actual con la también cantante.

«Estamos conversando», inició señalando Raimundo, tras ser consultado si Alessia lo había perdonado por la situación de infidelidad, según recoge TiempoX.

Luego continuó: «No quiero dar tanto detalle ni justificar mis acciones, pero si pasaron cosas ese día que se me salieron un poco de las manos. Después estuve en un programa en vivo donde tuve que comentar lo que pasó y que me expusieron totalmente«.

Por otro lado, Eva Gómez analizó la situación y manifestó: «Hasta el día de hoy son amigos, se escriben y tengo entendido que tienen una buena relación, y están tratando que esa relación pueda ser algo más, que podría ser que no, pero podría ser que sí. Pero al final del día Alessia no tiene ningún problema contigo».

Ante esto, Raimundo expresó: «Yo acepto lo que pasó y le doy su tiempo para que analice las cosas, y si ella se sintió muy decepcionada y quiere alejarse, la entiendo completamente. Pero sí me la voy a jugar«.