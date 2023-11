Comparte

El reality Gran Hermano ya se encuentra en su recta final, y anoche se definió a uno de los nuevos eliminados, dejando así el camino a solo cinco participantes para disputarse el triunfo.

Sin embargo, momentos antes que se realizara la ya clásica jornada de eliminación, emitieron momentos que ocurrieron durante la semana.

Fue así como Constanza Capelli protagonizó un nuevo momento, luego de que bromeara llamando a Benjamín Vicuña, mientras conversaba con Viviana.

En este diálogo, se citó a otro actor, Gonzalo Valenzuela, frente a lo cual Constanza señaló que su presencia no sería necesaria. «No, ese ya me lo comí«, expresó la bailarina, causando gran sorpresa en su amiga.

La situación rápidamente se tornó en risas, donde Capelli bromeó: «Y eso que no era conocida, ¡ahhh! (…) Imagínate ahora que lo soy… Leonardo DiCaprio, voy por ti«.

En la misma línea, Viviana le preguntó con qué famoso tuvo un affaire primero, relatando que primero fue Jorge Valdivia.

«Le mando un saludo a mi rey bello, que me debe estar odiando«, expresó en tono de broma respecto al exseleccionado nacional.