En el reciente capítulo de Tal Cual, Jordi Castell se robó gran parte del protagonismo al revelar que estaría en una nueva relación.

En primera instancia, reveló que estaría “amando intensamente” y dejó en claro que no entregará mayores detalles sobre su amorío.

“Hay cosas que tienen que ver con procesos personales. Yo estoy amando intensamente”, comenzó diciendo.

Tras ello, Raquel Argandoña le preguntó si estaba comprometido con alguien o no y él respondió que ya está pololeando.

“Estoy pololeando, estoy feliz con mi pololo”, aseguró.

Asimismo, agregó “estoy en una relación, reencontrando un amor que me parece súper valioso. Pero además, he querido tomar el mismo camino tuyo y es no hablar, porque no quiero que mis relaciones sean tema público”.

Finalmente, enfatizó en que quiere cuidar la privacidad con su pareja “yo no le conté a nadie mi historia de amor, ¿saben por qué? Porque quiero que sea verdadera, la de ahora. Y porque además quiero cuidarla, porque pertenece a mi vida real. Y él pertenece a un mundo en el que no quiero verlo expuesto y por lo mismo quiero cuidar lo que tenemos”.