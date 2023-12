Comparte

Luego de varios años, Arturo Longton aceptó el desafío de volver al mundo de los realities y ya lleva un tiempo en Tierra Brava.

A raíz de ello, “la leyenda” habló con Página 7 y reflexionó lo que ha sido su participación en el encierro y comentó su desempeño en las competencias físicas.

En primera instancia, Longton aclaró “al principio me sentí bien, porque no me tocaron cosas tan peludas. Me tocó relativamente fácil, creo yo. Aunque ahora estoy lesionado, igual he podido competir porque se basan en estaciones las competencias, entonces tú te puedes parar en un lado”.

“Lo que me acomode a mí es lo que hago. Pero he rendido, he rendido bien. No me puedo quejar por eso, al menos no les he fallado, ¿cachai? Pero tampoco estoy en un 100%”, agregó.

Tras ello, el chico reality reconoció que ya no tenía las mismas condiciones que tenía antes para las competencias “cuando me miro al espejo digo, ‘no puede ser que este hueón soy yo’, porque estoy viejo, aunque no me vea tan viejo. Desde el último reality que hice, el cambio es brutal, es una locura. Pero claro, yo tenía 32 años, es mucho”.

“De 32 a 45 la brecha es enorme. Cambié, soy otra persona, y cada año valió por miles. Para tener 45 estoy bien, pero eso no es consuelo. Ya no tengo los 30, no me siento con la misma energía. Tampoco soy la misma persona. Estoy más tranquilo, más maduro”, cerró Arturo.