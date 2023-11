Comparte

Este miércoles en “Tierra Brava”, una amistad pareció quebrarse cuando Fabio y Miguelito se enfrentaron por lo que supuestamente hicieron en la fiesta electrónica a la que se fugaron. Por otro lado, la amistad entre Pamela y Botota se mantiene en riesgo por las lealtades de cada una a su equipo.

Durante una actividad de fabricación de una piscina de barro para los chanchos, Fabio empezó a lanzarle insistentes bromas a Miguelito. Entonces, el comediante, molesto, lo amenazó con contarle a todos lo que pasó el día que se escaparon.

“Te van a dar la cortada”, le dijo. Cuando el español lo amenazó de vuelta con contar lo que Miguelito hizo, el peruano le contestó: “Yo no anduve repartiendo besos”.

Tras una tensa discusión entre ambos, azuzados por sus compañeros, empezaron a contarle al oído a sus compañeros las “maldades” que hicieron durante su escape. Así se reveló que en la fiesta Fabio se encontró con algunas de sus ex novias y se besó con ellas, mientras que Miguelito supuestamente llamó a las mujeres en la fiesta diciéndoles que estaba soltero.

Fabio se sintió traicionado por el comediante. “Él quería sacar el tema de que me encontré con mi ex novia en la fiesta y me estuve besando con ella, pero eso yo ya se lo había contado a Pamela, así que le salió el tiro por la culata. Y aunque así sea, eso no se cuenta, es un tema de códigos. Yo lo respeto mucho, pero si quieres que te respeten, respeta también, porque si cuento la suya se lo van a cag… en la casa. A mí esas cosas me decepcionan”, explicó posteriormente el español.

La situación entre ambos quedó tensa y tuvo que interceder el capataz. “Que Fabio diga lo que quiera, él no me suma ni me resta. No somos amigos, me cae muy bien, pero mi amigo es Jhonatan, no él. Él es como Lucho (Mateucci), si quiere dejar mal a alguien inventa algo y lo hace, no le importa”, le argumentó Miguelito sobre su relación con Fabio.