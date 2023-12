Comparte

Recientemente, Luis Mateucci en una conversación con Nicolás Solabarrieta entregó detalles sobre su complicada relación con Pamela Díaz en Tierra Brava.

Todo esto, porque la “fiera” le quemó a su compañero una polera en modo de venganza, puesto que él les habría sacado una tabla que hizo con Daniela Castro en honor al último eliminado Max Cabezón.

“Yo la conozco de afuera y conmigo se portó muy bien, pero acá nada que ver”, comenzó diciendo el argentino.

“Y desde el minuto uno le dije que ‘somos amigos’, y ella me dijo ‘no, yo no soy tu amiga’ (…) después viene y me habla como si nada; te juro, me tiene psicológicamente peor que una ex”, expuso el chico reality.

Tras ello, comentó que lo único que puede hacer para llevar la relación más tranquila fue alejarse “porque me pincha, y después viene y me habla como si nada, y la única forma de evitarla es irme”.

Finalmente, reconoció que él ya no quiere tener una buena relación, ni cercanía con ella afuera del encierro “ya le perdoné una, dos, tres y cuatro (…) Ya el cariño se me fue a la bosta. Saqué una sola conclusión: afuera no quiero saber nada. No la quiero ni ver”.