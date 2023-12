Comparte

Eva Gómez reveló la verdadera razón de su salida como conductora del Festival de Viña del Mar. Además, la comunicadora abordó las polémicas que generaron su participación en el certamen.

«Por mí nadie daba un peso para animar Viña. Yo llevaba 9 años en ‘El diario de Eva’, comenzó en el 2003 y yo animé Viña el 2011, y mi programa había ido creciendo y era el único franjeado que había durado tanto tiempo en ese canal», partió contando Eva en El Purgatorio de Canal13.

En el espacio fue consultada por la «mala onda» que se generó en ese tiempo la cual tenía relación con el vínculo como pareja que tenía Gómez con el Gerente de Programación y Producción de Chilevisión.

«Nada que ver y cada vez que sacan ese tema me hace mucha gracia. No me gusta hablar de él, porque él tiene otra vida, y una familia maravillosa y es muy feliz… de lo que yo me alegro mucho, porque tengo una hija en común con él, y cuanto más feliz sea él, más feliz es mi hija también», detalló Eva.

Sobre lo anterior, especificó: «La crítica es que antes de subir al escenario, la prensa ya me había hecho pebre, yo no había puesto un pie en la Quinta Vergara”. Y añadió “porque yo no tenía estelares, en ese entonces sólo hice ‘Ángeles’, y nunca había estado con un público masivo. Decían que sólo había tenido en mi carrera un franjeado, que era el más exitoso de la televisión chilena, pero era un franjeado. Entonces, antes de subirme al Festival, ya me habían hecho bolsa».

«Mi primer Festival, en honor a la verdad, no fue bueno, fue espectacular. Yo me paré en la Quinta Vergara y es uno de mis grandes éxitos en la tele. Mi mayor éxito son mis hijos, pero en televisión es Viña.. cuando yo salgo a la Quinta Vergara ese primer día, de mi primer año, y veo toda la galería con sábanas gigantescas que decían ‘Poke Eva’ y toda la gente gritando ‘Poke Eva’, por lo cual mi primer año en el Festival de Viña cerró 200 mil millones de boca, de lo que me siento muy orgullosa», agregó.

Ante la pregunta de por qué renunció al festival, Eva reveló: “Yo renuncio a Viña porque me enfermé, tuve un cáncer al útero, y por eso di un paso al lado”. Además, agregó que “no fue difícil, a mí no me costó nada porque tengo tres hijos y quiero tener nietos. Fue una decisión súper orgánica que no me costó nada, de hecho, la única renuncia que existe en la historia del Festival de Viña es la mía”.

La española también habló de otros temas en relación al certamen viñamarino. “Quiero decir dos cosas, la primera es que yo entiendo que vende más un conflicto que una pacificación. Lo primero que quiero aclarar es que yo con el Rafa no soy amiga, pero yo no tengo ningún problema con el Rafa Araneda. Han pasado 12 años que hice Viña y todavía me preguntan por el Rafa Araneda”, manifestó Gómez.

“La segunda cosa es que, en honor a la verdad, el primer año post a la renuncia, no vi Viña, me arrendé una cabaña en Olmué sin televisión. Me fui con mis tres hijos, pasamos esa semana y no vi nada. Yo sabía que me iba a generar mucha nostalgia, entonces preferí no verlo, pero sí lo vi al año siguiente… uno no tiene más que empatizar con una experiencia y con un desafío que implica estar arriba del escenario del Festival de Viña”.