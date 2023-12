Comparte

Continúan las polémicas en torno a los exjugadores de Gran Hermano y esta vez fue Scarlette, más conocida como Skarcita, quien dio de qué hablar.

Todo esto, porque quien era su manager, Luis Felipe Estay, informó en sus redes sociales que ella no estaba interesada en trabajar con él y que los eventos que tenían agendados serán cancelados.

“Quiero partir este comunicado pidiendo disculpas a todos los productores que habían cerrado fechas y los que estaban por cerrar por el show de Eskarcita”, comenzó diciendo.

Asimismo, explicó “hoy se me comunicó de parte de ella que no está interesada en trabajar conmigo directamente, y que lo vea con otra persona. Eso por mi parte no me interesa”.

En la misma línea, expuso que él había llegado a un acuerdo con los padres de la influencer “el acuerdo se hizo con los padres y al parecer ella no sabía, así que dejo constancia de que yo no tengo nada que ver con ella”.

Tras ello, la finalista de “la casa más famosa del mundo” publicó en sus redes sociales un nuevo medio de contacto para contrataciones a eventos o entrevistas.