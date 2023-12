Comparte

Jordi Castell abrió su corazón en el programa Tal Cual y contó detalles sobre su relación con el amor y los errores de su pasado.

Todo esto, luego que Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela comentaran las infidelidades que hay en el mundo de la farándula.

Tras ello, Jordi contó parte de su vida amorosa y además, recalcó que luego de su viaje a la India puede ver las cosas de forma diferente.

“Efectivamente me rayé más en la India (...) pero porque me pasaron tantas cosas en Varanasi. (Pensé) ‘Cuánto me he equivocado, cuánto tiempo más tengo para equivocarme, por qué sigo mintiéndome, yo’. Yo me estaba mintiendo en un par de cosas que por suerte resolví sentimentalmente”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “ahí es donde yo me vi al espejo, mientras miraba el río y te juro por mis cuatro animales que fue así. Dije ‘por qué me estoy inventando una realidad que no la siento versus estoy sintiendo algo que me está recordando a algo que probablemente no existió hace 25 años pero ahora está despertando’”.

Me separé hace dos años

En la misma línea, recordó su matrimonio, el cual terminó hace ya dos años “quiero ser súper humilde, una vez más, todos hemos tenido matrimonios fallidos, todos hemos tenido relaciones que se han acabado, unas con más escándalos que otras, unas más mediáticas que otras”.

“Yo me separé hace dos años y no tengo ninguna mala onda con mi exmarido, le deseo lo mejor, que sea feliz. Nada malo que decir de la experiencia en sí, haya sido buena o mala. Pero hoy yo digo que yo cometí muchos errores en esa relación y creo que el error más grande fue quizás, no sé si compartirlo o haberlo publicado o haber expuesto mi relación completa”, añadió.

Finalmente, sostuvo que era importante cuidar las relaciones y mantener su vida alejada del mundo mediático “de repente es bueno guardarse para uno (...) creo que es muy sano, para nosotros que estamos expuestos o para cualquier persona común y corriente, que de repente no tiene por qué estar contando todas las cosas buenas”.