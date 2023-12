Comparte

Coté López brindó una entrevista hace aproximadamente un mes a revista Sarah, donde narró su historia de amor con su ahora exesposo, Luis Jiménez.

A pesar de que en entonces el quiebre era inminente, y se concretó semanas más tarde, la influencer solo tuvo positivas palabras para el exfutbolista.

Uno de los aspectos que toca en la edición es su rol como padre, papel que ha jugado con las tres niñas y un retoño que tienen ambos.

La reflexión de Coté López

"No puede haber escogido un mejor papá para mis hijos. Si a las tres de la mañana se pegaron en un dedo, él es capaz de desarmar la casa, levantarse y salir a la clínica", inició comentando.

Luego continuó con sus positivos halagos: "Está siempre presente en todo, juega todo el día con Jesús, las niñitas todo el día encima de él también. Es que son muy regalones, de verdad, son muy regalones los niños".

Tras esto, desclasificó que hay dos Jiménez: uno en el trabajo y otro de la vida cotidiana. "En la intimidad es otra persona a la que tú ves en la vida normal. En el trabajo lo ves y es serio, en el ámbito de la amistad es pura sonrisa. De hecho, todo lo el mundo lo conoce así como pura sonrisa", repasó.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Coté López tiene positivas palabras para Jiménez, pues tras su separación incluso lo defendió de un rumor de infidelidad.

"Confío 100% en Luis, no puedo creer que haya gente que se deje llevar por una persona que se consiguió un número y no ha dejado de hostigar desde entonces. Con mi conocimiento, no entraré a menospreciar porque no es mi estilo", fue parte de lo que expresó en la oportunidad.