Nicolás Solabarrieta sorprendió a sus compañeros en Tierra Brava al revelar que sufre de un “trastorno obsesivo compulsivo” (TOC).

Mientras conversaba con Dani Castro, Valentina Torres, más conocida como La Gaurén, y Jhonatan sostuvo que él tenía serios problemas con el orden.

“Soy más TOC que la chucha, soy enfermo. Dos cosas que no puedo hacer antes de salir de mi casa. No tener la cama hecha”, comenzó diciendo.

Tras ello, comentó que otro de los trastornos que tenía era “tener los controles de la TV ordenados de mayor a menor”.

Asimismo, detalló que también se guía por un orden en su closet y deja todas las camisas blancas en un sector. En la misma línea, sostuvo que ordena sus zapatillas dependiendo su marca.

Finalmente, aseguró que si bien él es muy ordenado, no tendría problemas con tener una relación amorosa con alguna persona desorganizada.



“Sé que ese soy yo, no las otras personas. No he convivido, pero con mi ex pasábamos todo el día juntos, y ella tenía un closet que no se podía abrir porque se caía toda la ropa, y al lado de la cama tenía la ropa tirada en el piso, una montaña de ropa”, cerró.