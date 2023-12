Comparte

Continúan los romances al interior de Tierra Brava y esta vez los protagonistas son Fabio Agostini y Nicole Block.

Todo esto, porque los jugadores aprovecharon que estaban solos y revelaron que ambos habían tenido algunos sueños bastante íntimos.

“El otro día soñé, estabas tú, obvio….”, comenzó diciendo la actriz, a lo que Fabio contestó “no te voy a decir”.

Tras ello, él le consultó de qué se trataba el sueño y confesó que él también había soñado con ella.

“Sí, sí me dijiste que soñaste conmigo, pero ¿qué era?”, le preguntó Nicole.

“Te quería, te ibas a ir y no quería que te vayas… Y hubo algo sexual también, pero no me acuerdo muy bien”, respondió Agostini.

Frente a ello, Block sostuvo “estamos conectados sexualmente por los sueños” y posteriormente, le dijo que no le preguntara por el contenido de sus sueños, ya que le daba pudor.

Finalmente, Fabio aseguró que se trataría de “sueños húmedos” y ella señaló lo siguiente: “Es el inconsciente el que te está hablando”.