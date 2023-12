Comparte

El pasado lunes el periodista José Luis Repenning reaccionó a un antiguo video viral, en donde él era el protagonista.

El actual conductor del matinal 'Tu Día' de Canal 13 tenía solo 16 años en el registro, donde fue entrevistado por un programa juvenil.

"Quiero mandarle un saludo a mi polola, en especial a la Maca, que es una mujer excelente para mí", es parte de lo que señala en el video.

La pieza digital comenzó a viralizarse recientemente a través de la plataforma de TikTok, por lo que no tardó en llegar a las manos del protagonista.

Ante esto, el comunicador expresó: "Repe me dijo: ‘Ojalá nunca salga un video que me entrevistaron en una disco. Yo sé quién tiene ese registro, pero ojalá nunca se le ocurra mostrarlo".

Luego continuó: "Yo decía: 'Con razón mi mamá tenía tantos problemas, si mira... la edad del pavo'".

La reacción de Repenning

Tras esto, Repenning precisó que fue su hija Valentina quien le hizo llegar el video, a través de WhatsApp.

"Me dijo: 'Jajaja que risa'. Yo le respondí: 'Qué cringe será'", expresó el animador respecto a su interacción con su hija.

Luego prosiguió: "No lo puedo creer. Este es el video que no quería que nadie viera. Me da vergüenza como hablo".

Finalmente, el comunicador compartió el registro en sus redes sociales: "Uno tiene dos alternativas en la vida, te mueres de vergüenza y tratas de negar que eres tú, o dices: 'riámonos todos'", cerró.

Aquí puedes ver el registro: