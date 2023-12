En el reality de Canal 13, 'Tierra Brava', hay bastante movimiento. Esto, luego de que finalmente se concretara el ingreso de Daniela Aránguiz, en medio de una dura pelea de Pamela Díaz y la Chama.

Uno de los más 'clásicos', es la enemistad entre Pamela Díaz y la 'Chama'. Esto, luego de que la venezolana se molestó con la 'Fiera', tras verla en el sector VIP hablando con Luis Mateucci.

Fue así como la Chama llamó de 'hija de puta' a la animadora, al salir de la ducha. Esto fue escuchado por Arturo Longton y Miguelito escucharon estas palabras y se lo dijeron a Pamela.

De esta forma, Díaz encaró a la Chama, donde esta última negó las palabras. La situación rápidamente escaló a los gritos, y ambas se acercaban más y más.

Finalmente, en medio de este duro alegato, Pamela Díaz le dio un beso en la boca.

Ante este inesperado beso, la Chama reaccionó sorprendida, señalando segundos después que fue un beso asqueroso, mientras que sus compañeros se rieron de la situación.

Finalmente, Díaz relató que, en el momento de tensión, pensó en golpearla. "Es que le iba a pegar, por eso le di un beso mejor. Le di un beso en la boca", narró entre risas.

"En un momento, ¿sabes qué pensé? En darle un cabezazo", le contó la animadora a sus compañeros.

Cabe recordar que hace poco, la actriz Nicole Block también apuntó contra Pamela Díaz, señalando que era 'media matona".

The kiss between Pamela Diaz and La Chama in the middle of an argue pic.twitter.com/ltdduAyg4M