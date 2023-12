Comparte

Durante la mañana de este domingo, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se refirió a su formalización por presunto fraude, tras ir a votar a las elecciones del Plebiscito 2023.

Fue así como el periodista Gustavo Huerta conversó con la exedil, quien señaló en primera instancia que "todo se ve donde se tiene que ver".

Joaquín Lavín Jr, pareja de Barriga, respaldó a Cathy: "Aquí hay una persecución desde que Cathy asumió en el municipio. Se inventó que el municipio estaba quebrado, lo que resultó ser falso. Después, se inventó que se habían apropiado de dinero, lo que también resultó ser falso".

"Ahora dicen que existe un fraude por un déficit, yo fui candidato a alcalde a Maipú en 2012, y ya existía un déficit importante", añadió.

Por otro lado, se refirió a los delitos que se le imputan, señalando que "esto responde a una querella del actual alcalde. A mí no me persigue la Fiscalía, no me persigue Contraloría, esto responde a una investigación cuando alguien realiza una querella".

"En eso estoy, como siempre, defendiéndome, y hasta hoy, luego de tantas denuncias y querellas que se han presentado, ninguna ha llegado a puerto", afirmó.

Cathy Barriga contra Tomás Vodanovic

Por último, Barriga aprovechó para enviar un mensaje al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

"Le podrían hacer esta misma pregunta cuando vote el alcalde hoy, se los puedo pedir, por favor", expresó.

Finamente dijo: "A mí me habría encantado haberlos tenido a todos ustedes en todas las obras que se inauguraron".