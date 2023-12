Comparte

El Festival Frontera de este año contó con la novedad de tener dos escenarios en un mismo recinto. El Movistar Arena se dividió a la mitad y tuvo un escenario principal y uno secundario, al medio de la cancha, de menor tamaño. Así, apenas terminaba un acto, empezaba el otro.

El cartel contó con Shirel, Dj Who, Cómo Asesinar a Felipes, Javiera Mena, Francisca Valenzuela, Alex Anwandter, Fother Muckers, Cultura Profética, Bomba Estéreo, entre otros. Un gran line up, donde tanto Valenzuela como Anwandter fueron reconocidos por la revista Rolling Stones dentro de los 50 mejores discos latinos del 2023, con "Adentro" y "El diablo en el cuerpo", respectivamente. Este último quedó en el puesto 11, mientras que la Fran Valenzuela apareció en el lugar 20.

De este modo, el Arena de Santiago se vistió de festival, pero con un formato íntimo de grandes artistas. El recinto estuvo a un tercio de su capacidad, que recién comenzó a llenarse pasadas las 15:30 horas, con el acto de Javiera Mena. Luego de ella se presentó Como Asesinar a Felipes, en el escenario secundario que era algo incómodo. Este, de menor tamaño, no tenía parlantes propios para que escuchara al público. Es decir, cuando terminaba el escenario principal uno se tenía que dar vuelta para ver la siguiente presentación, pero el sonido seguía saliendo desde atrás, desde al audio principal.

El retraso de milisegundos de lo que tocaban los artistas a lo que salía de los parlantes se hizo notorio con el empezar de todos los artistas, pero finalmente el oído se acostumbraba. Eso sí, con Alex Andwadter en este escenario, la música sufrió durante las primeras canciones. El público alegó que se escuchaba bajo, pero con el pasar de la canciones y llegando a "Siempre es viernes en mi corazón" la cosa se empezó a enderezar.

Pese a que el Frontera, esta vez, contó con poco público -en un principio- apostó con todo y llevó cámaras para transmitir todo desde las pantallas a los costados del escenario. Algo innecesario debido al tamaño del evento, pero valorable igualmente para el goce de la gente con más donde mirar.

Con Francisca Valenzuela y luego Anwandter el público comenzó a llegar y empezó a llenar el tercio del Arena. Con Cultura Profética, ya se podía notar que esa era la capacidad máxima para aquel día, con un gran show, pero notándose que el grupo puertoriqueño puede más. Días antes, tuvo un sideshow en el teatro Coliseo.

Después fue el turno de Fother Muckers, una banda medio extinta, pero con grandes éxitos. Lamentablemente, el sonido del escenario dos no acompañó del todo, tampoco el ánimo del vocalista Cristóbal Briceño, que según su tos, se pudo suponer que estaba algo enfermo. Se extrañó su locuacidad. No dijo ni hola ni chao, cuando normalmente se expresa profundamente. Más cuando los Muckers tocan de vez en cuando, casi nunca. Eso sí, cuando agarraron ritmo, se llevaron todos los aplausos de un público que se notó que los estaba esperando a ellos, aunque no la mayoría.

Finalmente, cabe decir que el Festival Frontera fue un buen festival que pudo haber sido mejor, pero que cumplió con buenos artistas en un formato novedoso y cómodo para ver su desarrollo.