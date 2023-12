Comparte

Bastante preocupación fue la que generó Adriana Barrientos en el programa "Zona de Estrellas", luego de que se desplomara y desmayara en medio de las noticias que comentaban.

La situación se dio luego de que comentaran las palabras de Gissella Gallardo en el programa de YouTube 'Sin Editar' de Pamela Díaz.

Fue entonces cuando la 'Leona' se desplomó, frente a sus colegas Hugo Valencia, Pablo Candia, Mario Velasco y Manu González.

"¡Mi niña!”, “¡Adriana! ¡¿Pero qué te pasó?!”, “¡Se cayó la vieja!”, “Se desmayó", expresaron, mientras corrían al levantarla.

Hugo Valencia fue uno de los que más se preocupó con la situación, según recogió el portal Glamorama. "Me asustaste de verdad, se me paró el corazón en algún minuto", expresó.

La recuperación de Adriana Barrientos

Afortunadamente, la situación no pasó a más, y la comunicadora se recuperó tras un momento.

"Se cayó de un sopetón después de lo que escuchó", reaccionaron los panelistas. "Parece que hay ropa tendida", expresó otro.

Barrientos también se rio del suceso, y bromeó: "Es que estaba soñando que en el programa decían algo de mí. Pero no, era un sueño, me quedé dormida. Soñé una cosa espantosa".

"Soñé que la Gissella iba a ser amante de mi pololo. Casi me morí. Pero fue un sueño, gracias a Dios", cerró la Leona entre risas.

Aquí puedes repasar el momento:

Su latente enemistad con Pamela Díaz

Cabe recordar que, hace unos días, Adriana Barrientos habló de su viva enemistad con Pamela Díaz, la cual se remonta hace años atrás.

"Yo no la puedo ver a ella, y ella no me puede ver a mí (…) Incluso cuando hubo un poquitito de buena onda… A mí me pareció re feo que comenzara con la tontera de que me iba a presentar a Esteban Paredes, y después ella en la discoteque se sirve la parrillada entera", contó en la oportunidad.

Por último, expresó: "En general, no hay ninguna buena onda. Pamela en un momento sí intentó acercarse a mí, yo no me acerqué a ella, y quiero que quede claro que no va a haber buena onda, ni ahora, ni nunca. A mí no me cae bien Pamela Díaz, no la paso. Y ella no me soporta a mí, yo no la soporto a ella. El día de hoy no hay ni un ‘hola’ por cortesía".