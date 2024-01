Comparte

Tras su polémica salida de Mega, con 'funa' incluida, el animador José Miguel Viñuela ha logrado repuntar y volver a estar activo en el mundo de la TV.

Recordemos que el comunicador salió del matinal de Mega, luego de que le cortara el pelo a un camarógrafo en contra de su voluntad, lo cual además lo obligó a pagar 17 millones de pesos por indemnización.

Ahora el ex Mega fue invitado al programa 'Podemos Hablar' de CHV, donde se refirió a una afección que ha experimentado durante años: la calvicie.

Fue en conversación con el conductor Jean Philippe Cretton, donde Viñuela reveló cómo había recuperado su cabello, luego de que mostraran un video en donde un doctor afirmaba que se había hecho un injerto de cabello.

El secreto de José Miguel Viñuela

De esta forma, el exconductor de 'Mekano', afirmó que usaba diversos productos para mantener su pelo sin caídas.

"La gente está impactada hoy día de la cantidad de pelo que tengo. Yo tenía un drama con el tema del pelo acá atrás, eso yo efectivamente lo arreglé, pero el pelo sigue cayéndose en distintos lugares", afirmó de inicio.

Por último, manifestó: "Yo siempre tuve pelo acá adelante, y ese pelo me lo he mantenido con mis tratamientos y mis cosas. La gente me puede seguir en ‘El secreto del José. La gente me escribe. Vendo mucho producto para el pelo y ese producto me genera ingresos".