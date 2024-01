Comparte

Recientemente, Paty Maldonado se robó gran parte de la atención del programa de TV + llamado “Tal Cual”.

Todo esto, porque la panelista estaba estrenando su nuevo corte de pelo, el cual fue muy comentado por sus compañeros.

En primera instancia, fue Raquel quien le comentó que se veía muy bien, a lo que Paty respondió lo siguiente: “Tú sabes que me gusta experimentar con mi cabeza”.

Tras ello, Argandoña le preguntó si había ido a la peluquería o si se cortó el cabello sola “está como el corte bacinica que uno le corta a los cabros chicos”.

Frente a ello, la “maldito” no se quedó callada y contestó duramente “a ver, déjame terminar de hablar. ¿Tú te sabes peinar sola, cortar el pelo sola, te tiñes el pelo sola? Entonces no hables porque no sabes hacer una cosa”.

Asimismo, explicó los motivos por los que no asistió a un centro de belleza “para eso tengo que dedicar tiempo, tengo que dedicar por lo menos un par de horas para ir a la peluquería. No he tenido porque he tenido mucho trabajo y en mi casa me están haciendo arreglos”.

Luego, Raquel expuso que Maldonado andaría de muy mal humor “estás insoportable. El mejor momento tuyo fue cuando te echaron de Mega, estabas tan simpática, ahora cuando volviste a ser la Patricia Maldonado estás insoportable”.

En medio de la conversación, desde producción proyectaron una foto de Úrsula de la Sirenita para molestar a la panelista.

“Así estás”, le dijo entre risas Raquel, mientras Viñuela se limitaba a reírse de la situación.

“Ya no pesco. Afortunadamente, la gente que me ve, me dice ‘no le haga caso, por favor, hablan idioteces. Déjelos que hablen, no saben lo que dicen’ (...) Ayer me lo corté, dije ‘qué tanta hue... total la cabeza es mía’. El otro día me lo teñí verde”, aseguró Maldonado.

Finalmente, ella misma bromeó con su nueva apariencia “llegué y me corté, oye, me quedó bastante bien, pero me quedó unos pelones”.