Recientemente, Denise Rosenthal participó como invitada en La Junta y habló extensamente sobre su carrera musical.

En primera instancia, la cantante expuso que en sus inicios se les hizo muy difícil hacerse un camino en los escenarios y recordó lo que fue “Amango” y el “Blog de la Feña”.

“Me gusta hacer espectáculos, me gusta entretener. Creo que eso me motiva mucho para dedicarme a lo que hago. Me acuerdo que cuando estaba más o menos partiendo, no nos iba tan bien como ahora”, comenzó diciendo.

Tras ello, se refirió a la artista que la inspiró en el área musical “le dije a mi papá: ‘hay que ir a ver a Beyoncé’. Me dijo ‘pero cómo, las entradas están carísimas”.

“Es una inversión”, le aseguró Denise.

Finalmente, pudo asistir al recital en compañía de su padre y no se equivocó, ya que al ver el show de la intérprete de “Halo” se inspiró de gran manera.

“Salí del show, esto debe haber sido hace diez años. Yo le dije ‘papá, yo voy a hacer esto, pero acá en Chile, con gente de acá’”, detalló.

Por último, comentó que cuando logró hacer su propio Movistar Arena, con su padre recordaron el espectáculo de Beyoncé y lo importante que había sido para ella.

“Lo logramos. Desarrollamos un espectáculo que, no es por tirarme flores, pero de verdad yo hago un guión. Mi equipo técnico sabe que mi show es de alto nivel y rendimiento”, cerró emocionada.