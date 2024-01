Comparte

Sin duda Junior Playboy se ha convertido en uno de los jugadores más polémicos de Tierra Brava.

Todo esto, porque el chico reality se ha visto envueltos en varios conflictos y de hecho, por uno de ellos con Miguelito recibió algunas sanciones económicas.

A raíz de ello, en una actividad con Karla Constant donde les mostraba parte de su casting para entrar al encierro, Junior sorprendió a todos con un llamativo mea culpa.

“Siento que ha pasado un siglo. Ha sido bastante intenso, los desafíos cada vez van creciendo más, y el cerebro se va achicando, tal vez”, comenzó diciendo.

“Me he mandado sus cagazos aquí en la casa, y se me ha pasado la mano con mis compañeros. No es que siempre me esté disculpando, pero he perdido el equilibrio”, cerró el jugador.