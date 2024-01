Comparte

Karen Bejarano, conocida como "Karen Paola", recordó un complicado episodio que vivió minutos antes de presentarse en la Teletón del año 2004. La artista nacional recibió una cuestionable invitación del cantante colombiano Juanes.

Según indicó en La Cabaña de Mega, el momento se registró en medio de la jornada solidaria. Ella era admiradora del compositor internacional y ambos pertenecían al mismo sello discográfico, por lo que tuvo la oportunidad de compartir con él.

"Lo saludo, conversamos. Yo debo haber tenido 19 años entonces mi forma de decirle era como: ídolo, máximo. Bacán compartir contigo, muy desde la admiración", comentó la ex integrante de Mekano.

Posteriormente, Karen relató que minutos antes de presentarse se le acerca un asistente del cantante y le dice "Juanes quedó encantado contigo y le gustaría que, después de acá, se fueran a cenar".

"¿Cómo a cenar?", pregunta ella, a lo que habrían respondido: "A cenar y, bueno, después ustedes verán".

"No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas. Sí sé que le dije: yo estoy pololeando, me parece horrible, y se lo dije a él aparte. Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ¡Yo no soy una puta!. Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar", relató.

Finalmente, Karen reconoció: "Yo lo admiraba como artista y como que me mató"

