Comparte

Recientemente, Cony Capelli, la ganadora de Gran Hermano, compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales por el Día de San Valentín.

En primera instancia, la chica reality expuso que el amor no debe ser sinónimo de algo posesivo o de dolor.

“El amor no daña, no hiere, no es posesivo… Aprendamos a querer de manera sana para así construir una sociedad mucho más empática y tengamos derecho también a ser amados de la misma forma”, aseguró la bailarina.

Tras ello, comentó lo siguiente: “Todo lo que uno da de alguna manera u otra se devuelve, el universo funciona en base a la reciprocidad”.

Finalmente, motivó a todos sus seguidores a cuidar las relaciones sanas “construye una realidad sana y linda para ti misme”.