El pasado miércoles se festejó el día de San Valentín, lo cual fue tema central del programa ‘Tal Cual’, donde participó Raquel Argandoña, Paty Maldonado y Claudio Moreno.

Mientras conversaban de distintas temáticas, la conductora del espacio se refirió a la soledad, la cual puede consumir a pesar de tener pareja.

“Hay momentos en el que tú te sientes sola por una serie de situaciones y eso es bueno tocarlo”, inició comentando, según recoge el portal Tiempo X.

En este contexto, Argandoña le realizó una directa pregunta a su amiga y panelista, Paty Maldonado: “¿Tú te sientes sola a veces?“.

La confesión de Paty Maldonado

Ante esto, la ex ‘Mucho Gusto’ se sinceró: “A veces me siento sola, sí, sí, no lo voy a negar, y lo digo, estoy más sola que la cresta“.

“Tengo la particularidad de desahogarme al tiro, de vez en cuando una se siente sola por diferentes razones“, añadió.

Maldonado en medio de las críticas por ‘Negro’ Piñera

La opinóloga Paty Maldonado, hace unos días, lanzó un duro mensaje contra Miguel ‘Negro’ Piñera, luego de que este anunciara un gesto tras la muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera.

Esto, luego de que el hermano del exmandatario anunciara que compondría una canción dedicada, en modo de homenaje.

Fue esta noticia la que generó burla de la ex ‘Mucho Gusto’, quien comentó una publicación de Instagram de Meganoticias, con múltiples emojis de risa, y signos de pregunta.

El mensaje no pasó desapercibido para los seguidores de la página, quienes la criticaron por su reacción.

“¿Dónde está el chiste?“, “Es bien desubicada“, “¿Dónde está el respeto?” y “¿Cuál es el chiste, o no tienes sentimientos, fría?“, fueron algunas de las réplicas que recibió.