Días atrás, la comunicadora Faloon Larraguibel se refirió a su expareja, el ex ‘Mucho Gusto’ Karol Lucero.

La situación se dio luego de que sus seguidores le preguntaran por el influencer. “¿Es amiga de Karol Dance? Aunque esté funado“, fue la pregunta que recibió.

Ante esto, la ex ‘Yingo’ replicó: “No, no somos amigos. Cuando yo terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna (…) No lo he visto nunca más… y prefiero no verlo”.

La situación generó una réplica de Karol Lucero, quien fue consultado por los dichos de Larraguibel a través de sus redes.

Ante la consulta, el también escritor respondió: “Voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas (…) Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas“.

Por último, añadió: “Nunca he hablado de Faloon, de Natalia, de la Cata. Creo que no corresponde“.

Los nuevos dichos de Faloon Larraguibel

Ahora, la conductora asistió al Festival de Viña del Mar en compañía de una amiga, a ver a Alejandro Sanz, donde Publimetro la abordó para preguntarle por la réplica de Karol Lucero.

“Es que mira, es una cosa que hacemos en el canal que contestamos los mensajes de la gente, me tocó ese mensaje con la pregunta si yo tengo alguna comunicación con él y no“, inició comentando la animadora de ‘Zona Latina’.

Por último, revalidó sus palabras: “Desde que terminamos la relación no he sabido nada, no lo he visto nunca más y que causara tanto revuelo y enojo de tantas personas no entiendo, no dije nada la verdad, la realidad”.