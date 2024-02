Comparte

Sin duda Luis Slimming fue el gran triunfador de la última jornada del Festival de Viña, puesto que con sus chistes hizo vibrar al “monstruo” y se llevó todos los premios.

Como era de esperarse, “Don Comedia” no tuvo piedad y hasta se burló de la separación del presidente Gabriel Boric e Irina Karamanos en la Quinta Vergara.

“Oye, esa cuestión la predije el año pasado y no había que ser Vanesa Daroch tampoco, si era cosa de mirar nomás po”, comenzó diciendo el humorista.

Tras ello, agregó “a mí me dio risa cuando la ex Primera Dama dijo ‘no, si nosotros terminamos en buena’. Y es como obvio que terminaron en buena, ¿cómo bloqueai a un hueón que sale en cadena nacional?. Más encima la pobre no puede ir ni siquiera al Registro Civil porque sale la foto del ex mirándola ahí”.

Al parecer al mandatario también le hizo gracia esta “talla”, puesto que a través de las redes sociales felicitó al humorista por su show.

“Felicitaciones crá”, le comentó el jefe de Estado a Slimming en Instagram, donde publicó una foto con sus gaviotas.