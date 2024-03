Comparte

Un mal e incómodo momento vivió la actual embajadora de Viña del Mar, Naya Fácil, en el programa de Pamela Díaz llamado “Díaz en Viña”.

Tal como se había anunciado, la influencer luego de recibir la corona participó como invitada en el espacio y además compartió con Botota Fox.

En la instancia, hablaron sobre el piscinazo de la creadora de contenido y la transformista le dijo que fue “horrendo” y una “basura”.

Todo esto, porque Naya solo introdujo su cabeza en el agua de la piscina, puesto que le tiene miedo al agua.

Tras ello, se refirieron a su participación en el nuevo reality de Canal 13 y le dijeron que su enfoque no tenía que ser en la competencia, sino que en los conflictos.

A raíz de ello, la embajadora en sus redes sociales expuso que se sintió mal y que si la van a invitar para reírse de ella, prefiere no ir.

No me inviten

“Se acaban de reír en una entrevista que me invitaron. Qué paja, uno se da el tiempo de ir, no hemos descansado nada de las 7 de la mañana, de buena onda va uno y se ríen de uno. Espero que se den cuenta de cómo es la gente”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “si a mí me van a invitar a una entrevista para hacerme sentir incómoda, para reírse de mí, a mí no me inviten. Yo acabo de ser súper bien ubicada en una entrevista porque siendo que yo me quería puro ir del lugar donde estaba”.

Luego, continuó “uno es buena onda, a mí no me pagan por entrevista. Yo tampoco estoy necesitando entrevista en este momento, gracias a Dios porque yo siempre he tenido mis historias y mis ‘facilines’ que son fieles, pero si a mí me invitan a una entrevista y uno va respetuosamente, te acepta y te da el tiempo, siendo que para las 6 de la tarde no hemos comido nada con mi equipo”.

Finalmente, recalcó que se sintió pésimo “que me inviten para ir a reírse de mí, de verdad que me acabo de sentir pésimo porque ha sido un día súper bonito y las personas de la entrevista que me acaban de invitar, por favor que se den cuenta del clase de gente que es tan desubicada de reírse de uno por puras estupideces”.