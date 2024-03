Comparte

En el último capítulo de Tal Cual, Jordi Castell dio su sincera opinión sobre lo que ha sido el Festival de Viña 2024.

Al comienzo sostuvo que vio parte de lo que fue la competencia y a los artistas y comentó lo siguiente sobre los animadores “con todo el respeto que les tengo, fueron sobreactuados, parecían inteligencia artificial”.

Tras ello, recalcó que la culpa no sería ni de Pancho Saavedra, ni de María Luisa Godoy “yo no los culpo a ellos, Mari se veía espléndida y Pancho estaba como con una bata de levantarse que no le quedaba muy bien, pero da lo mismo, ellos estaban recibiendo órdenes. Pero las imágenes que veíamos eran de dos personas con inteligencia artificial y una pantalla led mediocre”.

Finalmente, recordó el episodio con Anitta, puesto que se fue y no le pudieron entregar la gaviota de oro “lo que pasó con Anitta fue vergonzoso, que Pancho Saavedra parezca un robot hablando, no es culpa de él, es culpa de que no hay nadie con oficio que le diga ‘suéltate’. Mari Godoy completamente sobreactuada. Aquí falta profesionalismo y gente a la que le guste la televisión”.