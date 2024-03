Comparte

La extraña muerte de una joven de clase alta de Pirque marcará a la nueva teleserie nocturna de Canal 13, “Secretos de familia, justicia para Sara”, la cual debutará este domingo 10 de marzo.

Y dentro del reparto de la producción dramática dirigida por Roberto Rebolledo estará el icónico rostro de ficciones locales Juan Falcón.

El galán cubano retornará, así, a las telenovelas tras haber estado en “Verdades ocultas” en Mega. “Secretos de familia, justicia para Sara”, además, significa su regreso al 13, a 14 años de “Feroz” y a la que fue la casa televisiva en la que debutó en TV en la década del 90. Ahí fue parte de éxitos del género como, por ejemplo, “Adrenalina”, “Brujas” y “Papi Ricky” (actualmente en retransmisión de lunes a viernes a las 15:50 horas).

En “Secretos de familia, justicia para Sara”, Falcón personificará a “Pedro Sotomayor”, un policía que estará involucrado en investigar el caso de la muerte de “Sara Valdés” (Florencia Berner).

Sin embargo, será una persona marcada por el interés, la ambición y el gusto por el dinero. De ahí que sea muy fácil de caer en la corrupción y esté lejos de querer llegar a la verdad en su trabajo.

En materia personal, “Pedro” se casó y formó una familia, pero actualmente está separado. Siente un gusto por los hombres, el cual, eso sí, oculta públicamente. En medio de eso, comenzará un vínculo con alguien de su mismo sexo y mucho menor que él, quien pertenece a la clase alta de Pirque.

La corrupción hay que vivirla

Acerca de este nuevo rol en su carrera en televisión, Juan adelanta que “‘Pedro’ es un policía corrupto, es un tipo con muchas aspiraciones y muchas ambiciones. Lo que quiere es conseguir rápido lo que desea, sin esperar los procesos típicos de ir ascendiendo. Lo que le interesa es la plata, y está dispuesto a vender su alma para eso. Eso sí, él es capaz de transar por plata solamente, por eso yo digo que es corrupto pero no malo”.

En relación a hacer un personaje así, el actor declara que “la corrupción hay que vivirla para saber cómo se siente. Todos somos corruptos hasta cierto punto en la vida, nos vendemos al mejor postor, sólo que tratamos de hacerlo de una manera legal… pero no es difícil entrar a la ilegalidad en el contexto de una teleserie”.

Está muy lejos de lo que yo soy

Con 58 años, el ex integrante de renombradas teleseries como “Iorana”, “La fiera” y “Pampa ilusión” detalla que su papel en “Secretos de familia”, “me llega en una edad más adulta y está acorde con mi edad, porque es un hombre hecho y derecho, con opinión formada. Sin embargo, está muy lejos de lo que yo soy y eso lo hace muy entretenido para un actor, porque no soy ni seré policía y tampoco soy gay. Y estar en ese rango de ficción permite jugar y crear cosas que jamás me habría imaginado”.

En ese sentido, destaca que “es un personaje entretenido y que tiene varias aristas y sentimientos bien especiales, esposa, hijos, familia… y gusto por su propio sexo. Con todo lo que es y le rodea, puedo decir que es primera vez que hago un personaje así de controvertido, y me gustó mucho que así fuera”.

Respecto a interpretar a un homosexual, el recordado “Jason” de “Brujas” señala que “‘Pedro’ no es un homosexual abierto, es alguien que está en el clóset todavía. Es un personaje que se esconde y es incapaz de salir, porque siente que no va a ser aprobado por nadie en el círculo donde se mueve. Yo me imagino que a la gente homosexual le es muy difícil asumirse y salir del clóset cuando están en instituciones uniformadas o son policías, entonces es muy desafiante eso de interpretar… él se mueve en la oscuridad siempre”, añadiendo, entre risas, que “yo diría que lo más complicado es besar a un hombre en la boca cuando tiene barba”.

A lo largo de la historia de “Secretos de familia, justicia para Sara”, “Pedro” se irá relajando más con su sexualidad y por medio de una App de citas conocerá a alguien más joven. Con esta persona empezará un vínculo que lo hará sentirse bien y un poco más libre.

Su regreso a Canal 13

En torno a la teleserie en general, “Secretos de familia, justicia para Sara”, Juan Falcón adelanta que “es un thriller intenso, contundente, y yo creo que a la gente le va a gustar, especialmente pensando en la experiencia de ‘Pacto de sangre’”.

Sobre su retorno al 13, para el actor esto es especial, ya que “yo partí con el director Óscar Rodríguez en ‘Top secret’ (1994), e hice varias teleseries en Canal 13. Después me fui (entre 1997 y 2004), volví para “Brujas” (2005) y me fui de nuevo (2011 a 2020), por lo que este es mi tercer regreso a Canal 13”, confesando que “siempre es bonito sentir que uno conoce el lugar como si fuera la casa de uno, y reencontrarse con los viejos amigos y colegas de toda una vida”.