El quiebre de Coté López y Luis Jiménez continúa dando que hablar, a pesar de que ha pasado un tiempo desde que los influencers tomaron caminos separados.

Y la situación ahora solo escaló, luego de que en las redes sociales culparan a un cantante urbano de ser uno de los motivos de la separación entre López y Jiménez.

Hablamos nada más que de Pailita, artista nacional que recientemente fue vinculado, en el mundo de las redes sociales, con la rubia empresaria.

El portal Tecache.cl adhirió a esta teoría y algunos cibernautas le preguntaron al músico sobre esto, en un live que realizó.

“Oye bro, ¿la Coté está contigo o no?“, fue una de las preguntas que aparecieron en la transmisión.

¿Pailita tiene relación con el quiebre entre Coté López y ‘Mago’ Jiménez?

En la plataforma de X (ex Twitter), también se instaló esta teoría, donde los cibernautas especulan de un romance entre Coté López y Pailita.

“Quedé en shock con lo del Pailita y la Coté López“, “La Coté se está comiendo al Pailita?“, y “La Cote podría ser la mamá de Pailita… Entonces obvio que sí creo en el cahuin”, fueron algunos de los comentarios que se dejaron leer.

El ‘accidente de look’ que sufrió López

A través de las redes sociales, la empresaria relató que intento reparar su cabello quemado, con una tijera entresacadora.

“Tú y yo no nos vamos a creer nunca más estilista, ¿ok?“, inició comentando la también escritora, aludiendo a la herramienta que utilizó.

Luego, a través de sus stories, añadió: “¡No hace nada bien!“, explicando que “quería sacarme lo quemado de adelante“.

En otra publicación, expresó: “Me siento de los 80. No sé si reír o llorar“, para luego agradecer a su estilista por ‘salvarla’ de esta situación.

“La niña que me arregló, me decía: ‘Pero está a la moda’. ¿Cómo le explico que no quería estar a la moda?“, añadió.

Por último, la expareja de ‘Mago’ Jiménez comparó su look con Raffaella Carrà.